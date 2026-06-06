18-летний Леннарт Карл получил травму на тренировке и пропустит чемпионат мира

На тренировке перед матчем со сборной США полузащитник сборной Германии Леннарт Карл получил травму.

18-летний футболист, считающийся одним из главных юных талантов немецкого футбола, пропустит чемпионат мира, сообщает Немецкий футбольный союз.

По данным немецких СМИ, у юного футболиста диагностирован разрыв мышцы.

Леннарт Карл в этом сезоне стал выступать за основную команду "Баварии".

Вместо него в сборную вызван Ассан Уэдраго (Лейпциг).