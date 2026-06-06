18-летний Леннарт Карл получил травму на тренировке и пропустит чемпионат мира
время публикации: 06 июня 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 13:10
На тренировке перед матчем со сборной США полузащитник сборной Германии Леннарт Карл получил травму.
18-летний футболист, считающийся одним из главных юных талантов немецкого футбола, пропустит чемпионат мира, сообщает Немецкий футбольный союз.
По данным немецких СМИ, у юного футболиста диагностирован разрыв мышцы.
Леннарт Карл в этом сезоне стал выступать за основную команду "Баварии".
Вместо него в сборную вызван Ассан Уэдраго (Лейпциг).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026