Минтранс просит отложить подорожание проезда на общественном транспорте

Министерство транспорта ведет переговоры с целью в третий раз отложить индексацию тарифов на проезд в общественном транспорте, которая должна вступить в силу 25 апреля, и перенести ее на 25 июня.

Подорожание должно составить 4%.

Напомним, что изначально индексация должна была пройти в июне 2025 года, однако из-за реформы "транспортной справедливости", запущенной в апреле того года и приведшей к повышению базовых тарифов на 30%, она была сдвинута сначала на январь 2026 года, а затем на апрель 2026 года.