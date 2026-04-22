Минфин опубликовал проект введения акциза на "снюс" и электронные сигареты

Минфин продвигает существенное изменение структуры налогообложения электронных сигарет и новых видов табачных изделий по итогам работы профессионального комитета и решения правительства от декабря 2025 года.

Налоговое управление опубликовало проект указа о введении акциза на электронные сигареты и на "снюс". Акциз на жидкость для электронных сигарет планируется снизить.

Налог на жидкость для электронных сигарет составит 1 шекель за миллилитр, на само устройство - 10 шекелей, на "снюс" - около 350 шекелей за килограмм.

До сих пор налоговая политика в отношении электронных сигарет сосредотачивалась преимущественно на жидкости. Однако профессиональный комитет установил, что электронная сигарета является самостоятельным продуктом с особыми характеристиками, а жидкость - не главная её составляющая ни с точки зрения себестоимости производства, ни с точки зрения принципа использования.

Комитет выдвинул два ключевых аргумента: во-первых, жидкость невозможно использовать без устройства для парения; во-вторых, себестоимость производства жидкости ничтожна по сравнению с себестоимостью устройства.