22 апреля 2026
|
последняя новость: 09:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минфин опубликовал проект введения акциза на "снюс" и электронные сигареты

Налоги
время публикации: 22 апреля 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 09:01
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Минфин продвигает существенное изменение структуры налогообложения электронных сигарет и новых видов табачных изделий по итогам работы профессионального комитета и решения правительства от декабря 2025 года.

Налоговое управление опубликовало проект указа о введении акциза на электронные сигареты и на "снюс". Акциз на жидкость для электронных сигарет планируется снизить.

Налог на жидкость для электронных сигарет составит 1 шекель за миллилитр, на само устройство - 10 шекелей, на "снюс" - около 350 шекелей за килограмм.

До сих пор налоговая политика в отношении электронных сигарет сосредотачивалась преимущественно на жидкости. Однако профессиональный комитет установил, что электронная сигарета является самостоятельным продуктом с особыми характеристиками, а жидкость - не главная её составляющая ни с точки зрения себестоимости производства, ни с точки зрения принципа использования.

Комитет выдвинул два ключевых аргумента: во-первых, жидкость невозможно использовать без устройства для парения; во-вторых, себестоимость производства жидкости ничтожна по сравнению с себестоимостью устройства.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
