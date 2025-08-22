x
22 августа 2025
22 августа 2025
Экономика

Chipotle Mexican Grill в Техасе начинает доставку с помощью БПЛА

США
время публикации: 22 августа 2025 г., 12:21 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 12:27
Chipotle Mexican Grill в Техасе начинает доставку с помощью БПЛА
AP Photo/Keith Srakocic

Сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill и компания Zipline, специализирующаяся на организации доставки товаров и грузов с использованием БПЛА, протестируют доставку заказов из Chipotle с применением дронов. Об этом сообщают CNBC и "Интерфакс".

Эксперимент охватит несколько районов Далласа (штат Техас, США). Клиенты смогут заказать еду через приложение Zipline в рамках программы раннего доступа к услуге автономной доставки. Беспилотник заберет заказ в ресторане и доставит его по указанному адресу.

В случае успеха эксперимента география услуги будет расширена.

Руководство сети Chipotle рассчитывает, что такой вариант доставки найдет отклик прежде всего у молодых потребителей – то есть в ключевой группе для дальнейшего роста.

