22 февраля 2026
22 февраля 2026
Культура

BAFTA: "Господин Никто против Путина" победил в документальной номинации

Кинопремия
время публикации: 22 февраля 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 22:22
BAFTA: "Господин Никто против Путина" победил в документальной номинации
AP Photo/Alastair Grant

В Лондоне состоялась церемония награждения премией Британской академии кино и телевидения BAFTA. Сюрпризом церемонии стала победа в документальной категории фильма "Господин Никто против Путина", снятого школьным педагогом-организатором Павлом Таланкиным и режиссером-документалистом Дэвидом Боренштейном в российской школе после вторжения России в Украину.

Абсолютным рекордсменом по количеству побед стала картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона: фильму достались статуэтки во всех ведущих категориях – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая операторская работа". Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Шон Пенн, сыгравший в "Битве за битвой".

В категории лучший фильм на иностранном языке победила драма Йоакима Триера "Сентиментальная ценность", обойдя и обладателя "Золотой пальмовой ветви" фильм Джафара Панахи "Простая случайность", и ленту тунисской постановщицы Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб".

Выдающимся британским фильмом жюри BAFTA назвало картину "Хамнет". Лучшей актрисой признана Джесси Бакли. А лучшим исполнителем главной роли – Роберт Арамайо, сыгравший в картине "Я клянусь", которому досталась и зрительская награда "Восходящая звезда".

Лучшей исполнительницей женской роли второго плана названа Вунми Мосаку, сыгравшая в мюзикле "Грешники". "Грешники" победили и в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший саундтрек".

Лучшим анимационным фильмом жюри премии назвало вторую часть франшизы "Зверополис".

Культура
