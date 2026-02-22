Гренландия сказала "нет" обещанному Трампом госпитальному судну

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth, что намерен направить в Гренландию госпитальное судно американского военно-морского флота. Иллюстрацией к посту стало обработанное искусственным интеллектом фото корабля Mercy.

"Я работаю с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри над тем, чтобы направить в Гренландию прекрасное госпитальное судно. Оно позаботится об оставшихся без ухода больных. Оно в пути", – написал президент. Напомним, что Лэндри является также специальным посланником по Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что, прежде чем выступать с "более или менее рандомальными" всплесками эмоций в социальных сетях, Трампу было бы лучше связаться с ним напрямую. По его словам, гренландский ответ "спасибо, но нет".

"Мы заметили вашу идею, но у нас общественная система здравоохранения, и медицинское обслуживание для граждан бесплатно. Это не так, как в США, где поход к врачу стоит денег", – добавил он.

Напомним, что Трамп неоднократно выступал с заявлениями о необходимости присоединения Гренландии, являющейся автономной территорией Дании, к США. Эти заявления вызвали возмущение входящих в NATO европейских государств.