22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
22 сентября 2025
Экономика

Uber не намерен возвращаться в Израиль

время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:30
Uber не намерен возвращаться в Израиль
Пресс-служба компании Uber сообщила, что компания не участвовала в каких-либо обсуждениях по поводу изменений регуляции в Израиле и не планирует возобновлять деятельность в этой стране.

Uber покинула Израиль в июне 2023 года, ссылаясь на жесткую регуляцию, сложные рыночные условия и ограниченный спрос.

Напомним, что на этой неделе министр транспорта Мири Регев объявила, что компания вернется в Израиль в 2026 году, утверждая, что это позволит снизить стоимость поездок.

