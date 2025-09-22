Uber не намерен возвращаться в Израиль
время публикации: 22 сентября 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 12:30
Пресс-служба компании Uber сообщила, что компания не участвовала в каких-либо обсуждениях по поводу изменений регуляции в Израиле и не планирует возобновлять деятельность в этой стране.
Uber покинула Израиль в июне 2023 года, ссылаясь на жесткую регуляцию, сложные рыночные условия и ограниченный спрос.
Напомним, что на этой неделе министр транспорта Мири Регев объявила, что компания вернется в Израиль в 2026 году, утверждая, что это позволит снизить стоимость поездок.
Ссылки по теме