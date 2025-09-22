Мэрия Раананы заплатит 20 миллионов шекелей за строительные работы в "тихий час"

Муниципалитет Раананы заплатит 20,5 миллионов шекелей компенсации за строительные работы на муниципальной территории вблизи жилых кварталов, выполнявшиеся в часы, когда это запрещено.

Представительский иск с требованием компенсации за шум в "тихий час" против муниципалитета был подан в Окружной суд центрального округа в Лоде в 2023 году.

Податель иска, адвокат Таль Рубинов, утверждал, что он проживает в жилом здании в городе и с сентября 2021 года подвергался оглушительному шуму, источником которого были строительные работы и работы по инфраструктуре, проводимые муниципалитетом.

Согласно иску, работы включали, среди прочего, строительство общественных зданий, развитие и модернизацию инфраструктуры, прокладку дорог и велосипедных дорожек, расширение перекрестков и прочее. Часть работ проводилась с шести утра, а часть — в поздние ночные часы и до раннего утра.

Муниципалитет утверждал, что проведенные работы подпадают под исключение, касающееся предотвращения опасности для общества.

В конечном итоге стороны достигли мирового соглашения, в рамках которого жители домов, прилегающих к зоне работ, получат в общей сложности 4,5 миллиона шекелей.

Каждое домохозяйство, имеющее право на компенсацию, получит заказное письмо от муниципалитета о своем праве и стоимости права. Муниципалитет предоставит каждому домохозяйству, имеющему право на компенсацию, право выбора между двумя различными компенсациями – в рамках муниципальной системы кружков или в рамках доступа в бассейн и тренажерный зал в городском спортивно-рекреационном комплексе.

Еще 16 миллионов шекелей будут направлены на создание в городе уникальных экологических проектов, которые будут способствовать продвижению защиты окружающей среды, охране здоровья и качества жизни жителей города.

В частности речь идет о создании парка, развертывании сети датчиков шума и создании городского центра устойчивого развития.