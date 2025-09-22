Законопроект: для израильтян криптовалюта будет активом с налогом 25% на прибыль

x
22 сентября 2025
Miriam Alster/FLASH90

Министерство финансов подготовило проект закона, призванного определить место криптовалюты в мире инвестиций и определить четкий формат налогообложения в этой сфере, чтобы вывести ее из серой зоны.

Законопроект предлагает определить цифровые валюты в качестве активов для нужд налогообложения.

Прибыль от прироста капитала, полученная от продажи цифрового актива, будет считаться прибылью, полученной в Израиле, если продавец актива был резидентом Израиля на момент его приобретения. Кроме того, если цифровой актив отражает право, прямо или косвенно, на имущество, находящееся в Израиле, или на резидента Израиля, продавец будет обязан платить налог на прирост капитала. Размер налога – 25%.

Лица, для которых операции с криптовалютами являются бизнесом, будут облагаться налогами как соответствующий бизнес.

По оценке налогового управления, государство теряет около 3 миллиардов шекелей в год в связи с отсутствием четкой регуляции в сфере налогообложения криптовалюты.

