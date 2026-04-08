Греция закроет доступ подростков к соцсетям с 2027 года

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис анонсировал законодательство, призванное запретить детям до 15 лет доступ к социальным сетям.

Согласно Мицотакису, соответствующий закон будет проведен через парламент в середине текущего года и вступит в силу с 2027 года.

По словам греческого премьера, данная мера направлена на борьбу с ростом тревожности и нарушениями сна у молодёжи, а также с тем, что он назвал "аддиктивным дизайном" социальных сетей.

Напомним, что в декабре 2025 года Австралия стала первой в мире страной, обязавшей TikTok, YouTube, Snapchat и другие ведущие платформы удалять аккаунты пользователей до 16 лет под угрозой крупных штрафов.

Аналогичные ограничения продвигают Франция, Австрия, Испания, Великобритания, Ирландия и Дания.