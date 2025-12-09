x
Экономика

"Супербус" объявил о трудовом конфликте из-за насилия против водителей

Профсоюзы
Транспорт
Забастовка
время публикации: 09 декабря 2025 г., 11:48

Профсоюзная организация "Коах ле-Овдим" объявила о состоянии трудового конфликта в автобусной компании "Супербус" в связи с постоянными случаями насилия в отношении водителей общественного транспорта.

По утверждению профсоюза, только за последний месяц произошло 11 случаев нападения на водителей автобусов и контролеров компании "Супербус": их забрасывали камнями, избивали и применяли против них слезоточивый газ.

Руководство компании, отмечают в профсоюзе, не принимает мер для защиты своих работников и борьбы с насилием.

В случае, если министерство транспорта, полиция и администрация компании "Супербус" не примут эффективные меры в ближайшие дни, через две недели будет приостановлена работа автобусов "Супербус" в Иерусалиме, Хайфе, Афуле, Тверии и других городах страны.

