"Супербус" объявил о трудовом конфликте из-за насилия против водителей

Профсоюзная организация "Коах ле-Овдим" объявила о состоянии трудового конфликта в автобусной компании "Супербус" в связи с постоянными случаями насилия в отношении водителей общественного транспорта.

По утверждению профсоюза, только за последний месяц произошло 11 случаев нападения на водителей автобусов и контролеров компании "Супербус": их забрасывали камнями, избивали и применяли против них слезоточивый газ.

Руководство компании, отмечают в профсоюзе, не принимает мер для защиты своих работников и борьбы с насилием.

В случае, если министерство транспорта, полиция и администрация компании "Супербус" не примут эффективные меры в ближайшие дни, через две недели будет приостановлена работа автобусов "Супербус" в Иерусалиме, Хайфе, Афуле, Тверии и других городах страны.