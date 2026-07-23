Суд обязал израильтянина выплатить бывшей жене 425 тысяч шекелей за работу в семейном бизнесе

Cуд по трудовым спорам в Тель-Авиве признал, что женщина около 12 лет работала в принадлежавшей ее мужу ремонтной компании, хотя тот утверждал, что речь шла лишь о "семейной помощи". Суд обязал мужчину выплатить бывшей жене около 400 тысяч шекелей в счет выходного пособия, зарплаты и социальных выплат, а также 25 тысяч шекелей судебных расходов, пишет Walla.

Женщина работала секретарем и финансовым управляющим, получала зарплату и расчетные листки и была зарегистрирована в Институте национального страхования. Суд признал ее увольнение вынужденным: после семейного конфликта, запретительного судебного приказа и утраты доверия продолжение работы стало невозможным.