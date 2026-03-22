22 марта 2026
Экономика

Индия готова возобновить закупки иранской нефти на фоне ослабления санкций США

Нефть и газ
США
Иран
Индия
Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 03:45 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 03:50
Индия готова возобновить закупки иранской нефти на фоне ослабления санкций США
AP Photo/Rafiq Maqbool

Индийские нефтеперерабатывающие компании намерены возобновить закупки иранской нефти после того, как США временно ослабили санкционный режим в отношении этих поставок, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и участников рынка.

По данным агентства, аналогичную возможность сейчас изучают и другие азиатские переработчики.

Как отмечает Reuters, решение Вашингтона связано с попыткой смягчить энергетический кризис, вызванный войной США и Израиля против Ирана и перебоями в поставках нефти из региона.

Временное разрешение распространяется на иранскую нефть, которая уже находилась в море по состоянию на 20 марта. Разгрузить ее необходимо до 19 апреля.

По оценке Reuters, в море сейчас могут находиться от 130 до 170 миллионов баррелей иранской нефти. До сих пор после восстановления американских санкций в 2018 году основным покупателем иранской нефти оставался Китай, однако теперь к возможному возвращению на этот рынок присматриваются прежние крупные импортеры, включая Индию, Южную Корею и Японию.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 марта 2026

TankerTrackers: Иран загружает 4 миллиона баррелей нефти на острове Харг
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 марта 2026

США на 30 дней разрешили продажу иранской нефти, загруженной до 20 марта
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 марта 2026

Lloyd: "такса" КСИР за проход через Ормузский пролив – $2 млн