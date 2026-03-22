Индия готова возобновить закупки иранской нефти на фоне ослабления санкций США

Индийские нефтеперерабатывающие компании намерены возобновить закупки иранской нефти после того, как США временно ослабили санкционный режим в отношении этих поставок, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и участников рынка.

По данным агентства, аналогичную возможность сейчас изучают и другие азиатские переработчики.

Как отмечает Reuters, решение Вашингтона связано с попыткой смягчить энергетический кризис, вызванный войной США и Израиля против Ирана и перебоями в поставках нефти из региона.

Временное разрешение распространяется на иранскую нефть, которая уже находилась в море по состоянию на 20 марта. Разгрузить ее необходимо до 19 апреля.

По оценке Reuters, в море сейчас могут находиться от 130 до 170 миллионов баррелей иранской нефти. До сих пор после восстановления американских санкций в 2018 году основным покупателем иранской нефти оставался Китай, однако теперь к возможному возвращению на этот рынок присматриваются прежние крупные импортеры, включая Индию, Южную Корею и Японию.