Трамп угрожает ввести "крупные пошлины" против Великобритании
время публикации: 24 апреля 2026 г., 04:05 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 05:58
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что введет "крупные пошлины" против Великобритании, если Лондон продолжит "преследовать" американские технологические компании, такие как Apple, Google и Meta, и облагать их высокими налогами.
По словам Трампа, речь идет о возможных торговых мерах в ответ на политику британских властей в отношении крупнейших IT-корпораций.