Трамп угрожает ввести "крупные пошлины" против Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что введет "крупные пошлины" против Великобритании, если Лондон продолжит "преследовать" американские технологические компании, такие как Apple, Google и Meta, и облагать их высокими налогами.

По словам Трампа, речь идет о возможных торговых мерах в ответ на политику британских властей в отношении крупнейших IT-корпораций.