До начала учебного года неделя: критерии субсидирования детских садов не опубликованы

На календаре 24 августа, и до начала нового учебного года осталась всего неделя, но министерство труда и социального обеспечения все еще не опубликовало критерии субсидирования детских садов: причина этого – неопределенность в отношении призыва ультраортодоксальных молодых людей.

По сути, это означает, что десятки тысяч семей, которые имеют право на помощь государства в оплате детских садов, будут вынуждены платить полную стоимость, что даже в случае одного маленького ребенка весьма весомо для бюджета молодой семьи. А что же делать людям, у которых двое или трое малышей?

Как известно, субсидирование детских садов, а вернее, сокращение или отмена этого субсидирования – один из рычагов государства для борьбы с уклонением семейных ешиботников (аврехов, которые учатся в ешивах для семейных – колелях) от службы в армии или альтернативной службы.

Ежегодно на пребывание в яслях и детских садах 150 тысяч израильских малышей государство выделяет субсидии, в результате чего скидка на оплату садиков оказывается весьма существенной для многих семей. Каждый год примерно 100 тысяч семей подают заявки на субсидии, и более 70% из них получают их.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара требует закрыть лазейку, позволявшую семьям аврехов – то есть, семьям, в которых лишь один из супругов работает, в то время как второй считается учащимся высшего религиозного учебного заведения – получать субсидии на детские сады, положенные двум работающим родителям малышей или же родителям-одиночкам.

После того, как БАГАЦ обязал министерство труда разработать критерии субсидирования, лишающие семьи с одним работающим родителем права на скидку, огромное количество ешиботников и аврехов зарегистрировались как самозанятые – "ацмаим", в то время как по сути они остались неработающими.

Более того, религиозные партии создали специальные консультационные центры, помогающие аврехам оформлять субсидии фиктивно. Консультанты обучают аврехов (учащихся колелей) процедурам открытия микробизнеса ("эсек заир") – владелец такого бизнеса будет подпадать под критерии министерства труда, и таким способом продолжит получать субсидии, достигающие примерно 1800 шекелей в месяц на ребенка.

Консультанты указывают, что в первые полгода работы микробизнеса можно будет получать субсидии, даже не имея от этого "бизнеса" никакого дохода. Приобретать профессию для бизнеса тоже не нужно: можно открыть бизнес по предоставлению услуг изучения Торы и чтения молитв в память о погибших, а квитанцию подать руководителю колеля.

Организация "Исраэль Хофшит" ("Свободный Израиль") направила юридической советнице правительства официальный протест по поводу того, что партия "Агудат Исраэль", по словам подателей обращения, "поощряет людей нарушать закон".

Напомним, в соответствии с вердиктом БАГАЦа, с марта субсидии на ясли будут предоставляться только тем родителям, кто соответствует одному из четырех критериев: достиг 26-летнего возраста на момент истечения срока действия пункта 3.1. Закона о военной службе (то есть, родившиеся до 16.07.1997); завершил срочную военную службу; получил индивидуальное освобождение от службы в армии; еще не достиг 18-летнего возраста.

По данным женских организаций, ежегодно субсидии на детские сады получали родители около 70 тысяч детей: субсидия, достигающая примерно 1800 шекелей в месяц, предоставлялась в последние годы родителям малышей, работавшим на полную ставку, неполным семьям или студентам. К студентам министерство труда относило также учащихся ешив.

Однако после истечения срока действия закона о призыве БАГАЦ постановил, что в отсутствие законного освобождения от призыва все представители ультрарелигиозной общины до 26 лет подлежат призыву в армию, и до тех пор, пока они не призовутся, они не имеют права на льготы от государства.