FedEx потребовала через суд от властей США полного возврата пошлин

FedEx подала иск к правительству США с требованием полного возврата пошлин, уплаченных после введения президентом Дональдом Трампом чрезвычайных тарифов.

Иск подан в Суд по международной торговле США спустя несколько дней после решения Верховного суда США, который признал такие тарифы незаконными, сообщает Reuters.

FedEx стала одной из первых крупных американских компаний, публично добивающихся возврата средств после вердикта Верховного суда. В иске компания требует компенсацию пошлин, введенных в рамках чрезвычайных полномочий, однако точная сумма заявленных к возврату платежей пока не раскрывается.

Агентство Reuters отмечает, что после решения суда ожидается волна аналогичных исков от компаний-импортеров, стремящихся вернуть ранее уплаченные тарифы.

На этом фоне администрация Трампа рассматривает иные правовые механизмы для введения новых пошлин.