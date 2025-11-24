Израиль и Индия возобновляют переговоры о свободной торговле

Власти Израиля и Индии договорились о возобновлении переговоров по соглашению о свободной торговле, прерванных несколько лет назад.

По словам находящегося в Израиле во главе крупной бизнес-делегации министра торговли Индии Пиюша Гояла, стороны договорились разделить соглашение на две части, чтобы ускорить его реализацию.

На первом этапе планируется достижение соглашения по наиболее простым для согласования вопросам, таким как сотрудничество в сфере исследований и разработок, взаимные инвестиции и совместное участие в инфраструктурных проектах, с тем, чтобы более чувствительные вопросы обсуждались отдельно на втором этапе.

Израиль имеет один из самых обширных в мире пакетов соглашений о свободной торговле. На текущий момент у Израиля действуют соглашения о свободной торговле с 45 странами мира - 27 государствами Евросоюза, Великобританией, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией (приостановлен), Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией (приостановлен), Панамой, Украиной, Южной Кореей, ОАЭ, Гватемалой, Вьетнамом.

Начавшиеся в 2016 году переговоры между Израилем и Китайской Народной Республикой по договору о свободной торговле вышли на завершающую стадию. Ожидалось подписание договора до конца 2023 года, однако из-за ухудшения отношений между странами в связи с Войной "Железных мечей" дальнейшая судьба переговоров туманна. То же самое касается переговоров о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения).

Ведутся переговоры о свободной торговле с Чили, Индией. Власти Австралии сообщили об ускорении переговоров с Израилем. Завершен первый раунд переговоров о свободной торговле с Бахрейном. Начинаются переговоры о свободной торговле с Японией. Весной 2023 года было объявлено о переходе к новому этапу переговоров между Израилем и Грузией, а летом – о начале переговоров с Молдовой.

С Египтом и Иорданией у Израиля действуют соглашения об особых промышленных зонах, товары из которых беспошлинно поставляются в США.