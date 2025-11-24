Турция и Франция добиваются исключения Израиля из транснационального проекта "Железной дороги мира"

Возобновились переговоры о строительстве транснациональной железной дороги, которая должна соединить Индию, страны Ближнего Востока с Европой. В то время, когда Израиль был занят войной, Турция и Франция стали добиваться исключения Израиля из проекта, предлагая проложить дорогу через Ливан и Сирию.

По информации сайта Ynet, на прошлой неделе министр транспорта Мири Регев посетила Объединенные Арабские Эмираты, где она провела несколько рабочих встреч. В прошлую среду израильская министр и ее команда встретились с председателем местной национальной железной дороги "Etihad Rail" и министром транспорта Эмиратов. Эта встреча продолжалась несколько часов и была посвящена строительству транснациональной железной дороги, которая согласно первоначальным планам, должна была проходить через Хайфу, а оттуда морским путем товары могли доставляться в Европу и США.

После начала войны в Израиле проект был заморожен. В то же время ОАЭ продолжали переговоры с индийцами, саудовцами и иорданцами. Согласно их договоренности, их участок дороги должен заканчиваться в районе Мертвого моря. Израиль просит перенести точку стыковки линий на 20-30 км севернее. Эмираты настаивают на том, что это Израиль должен спуститься южнее.

По данным Ynet, в ходе переговоров было достигнуто соглашение о создании межгосударственного железнодорожного управления, которое будет регулировать движение поездов между странами. Кроме того, стороны договорились, что управление рассмотрит возможность строительства железнодорожной ветки между Иорданией и Израиль не только через Бейт-Шеан, но и через южное побережье Мертвого моря.