"Битуах Леуми" прекратил взимать с инвалидов комиссию за обновление справок для налогового управления

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") изменило порядок получения инвалидами документов для форы 169 налогового управления, предназначенной для получения освобождения от подоходного налога.

В рамках изменения было отменено взимание комиссии в размере 679 шекелей, которую нужно было платить в рамках каждого обращения для обновления документов.

Изменение стало следствием представительского иска, принятого судом к рассмотрению в 2024 году.