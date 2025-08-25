x
25 августа 2025
Экономика

"Битуах Леуми" прекратил взимать с инвалидов комиссию за обновление справок для налогового управления

Битуах Леуми
Социальные проблемы
время публикации: 25 августа 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 08:33
"Битуах Леуми" прекратил взимать с инвалидов комиссию за обновление справок для налогового управления
Yonatan Sindel/Flash90

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") изменило порядок получения инвалидами документов для форы 169 налогового управления, предназначенной для получения освобождения от подоходного налога.

В рамках изменения было отменено взимание комиссии в размере 679 шекелей, которую нужно было платить в рамках каждого обращения для обновления документов.

Изменение стало следствием представительского иска, принятого судом к рассмотрению в 2024 году.

Экономика
