При определении права на социальное пособие будет учитываться пробег транспортного средства

Расширенная коллегия Всеизраильского суда по трудовым спорам постановила, что Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") обязано учитывать пробег автомобиля для расчета его стоимости при определении права владельца автомобиля на пособие по прожиточному минимуму.

В 2001 году Кнессет постановил, что владелец автомобиля не имеет права на пособие по прожиточному минимуму. В 2012 году Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил это решение Кнессета, постановив, что оно нарушает права на человеческое достоинство. В результате Кнессет ввел потолок стоимости транспортного средства, свыше которого владелец не имеет права на пособие.

В 2021 году Всеизраильский суд по трудовым спорам постановил, что стоимость автомобиля для нужд Ведомства национального страхования определяется исключительно его прейскурантной ценой, без учета пробега. Суд обосновал это главным образом тем, что прейскурантная цена является простым и единообразным способом определения стоимости.

Новое решение суда отменяет прецедент 2021 года. Судьи постановили, что права владельцев автомобилей в данном случае превалируют над удобством "Битуах Леуми", и что пробег автомобиля указан в ежегодно обновляемой автомобильной лицензии, а потому "Битуах Леуми" обязан его учитывать.

Суд обязал "Битуах Леуми" проводить проверку пробега автомобилей дважды в год, 1 января и 1 июля, начиная с 2026 года, и корректировать стоимость автомобилей согласно прейскуранту подержанных автомобилей.