В Беэр-Шеве для строительства 6 новых высоток снесут 14 вилл

Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила для вступления в силу редкий по формату проект "Расселение-Застройка", в рамках которого будут сноситься не многоквартирые дома, а частные виллы.

В общей сложности в районе Мордей а-Гетаот, занимающем 23 дунама, будут снесены 14 вилл, и на их месте будут построены 6 высотных зданий высотой от 6 до 20 этажей, в которых будут в общей сложности 280 единиц жилья.

Проект, инициированный муниципалитетом Беэр-Шевы, предусматривает, помимо жилых зданий, строительство подземного паркинга и торговых площадей, общественных строений, а также реставрацию исторического здания османской постройки.

95 квартир в проекте будут малогабаритными (52-72 кв.м).