В Беэр-Шеве для строительства 6 новых высоток снесут 14 вилл
время публикации: 25 августа 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 07:15
Окружная комиссия по проектированию и строительству Южного округа утвердила для вступления в силу редкий по формату проект "Расселение-Застройка", в рамках которого будут сноситься не многоквартирые дома, а частные виллы.
В общей сложности в районе Мордей а-Гетаот, занимающем 23 дунама, будут снесены 14 вилл, и на их месте будут построены 6 высотных зданий высотой от 6 до 20 этажей, в которых будут в общей сложности 280 единиц жилья.
Проект, инициированный муниципалитетом Беэр-Шевы, предусматривает, помимо жилых зданий, строительство подземного паркинга и торговых площадей, общественных строений, а также реставрацию исторического здания османской постройки.
95 квартир в проекте будут малогабаритными (52-72 кв.м).
Ссылки по теме