Незрячим и пожилым людям, получающим соцнадбавку, предоставят 65% скидки на электричество

Министр энергетики Эли Коэн подписал указ, в соответствии с которым слепым и слабовидящим будет предоставлена скидка в размере 65% на счета за электроэнергию. До сих пор представители этой категории людей с ограниченными возможностями не имели права на скидку.

Право на скидку будет предоставлено тем, кто обладает удостоверением слепого ("теудат ивер"), получает пособие по особым услугам от Института национального страхования в размере не менее 50% – при условии, что счет за электроэнергию оформлен на имя льготника. "Льготный тариф" ограничен 400 киловаттами в месяц.

Кроме того, пожилые люди, получающие пособие от "Битуах Леуми" с социальной надбавкой (доплатой к прожиточному минимуму, "ашламат ахнаса"), которые до сих пор имели право на скидку при оплате счетов за электроэнергию в размере 50%, также получат скидку в размере 65% – до 400 киловатт в месяц.

Новые скидки вступают в силу уже в следующем месяце. Нововведение было проведено законодательно – закон о предоставлении скидки на электроэнергию для слепых и слабовидящих был инициирован министром энергетики Эли Коэном совместно с Центром слепых и слабовидящих.

Комментируя изменения, Эли Коэн подчеркнул: "Речь идет об исправлении многолетней несправедливости. Электроэнергия – это жизненная необходимость, и мы должны гарантировать, что и те, чьи средства ограничены, смогут потреблять электричество и достойно жить".