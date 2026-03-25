Сообщению Трампа о переговорах с Ираном предшествовал аномальный пик активности на Уолл-Стрит

В 7:05 утра в понедельник, 25 марта, по нью-йоркскому времени, президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что США и Иран провели переговоры и что он останавливает запланированные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре.

Это заявление мгновенно спровоцировало ралли рисковых активов: фьючерсы на S&P 500 взлетели более чем на 2,5% ещё до открытия биржи, а фьючерсы на нефть WTI упали почти на 6%.

Однако за 15 минут до публикации Трампа, примерно в 6:50 утра по нью-йоркскому времени фьючерсы на индекс S&P 500 зафиксировали резкий и изолированный скачок объема торгов (на сумму около $1,4 млрд) на фоне в целом вялой предторговой сессии. Учитывая низкую ликвидность, характерную для ранних часов, внезапный всплеск оказался одним из крупнейших по объему моментов сессии на тот момент.

Схожая картина наблюдалась и на нефтяном рынке. Майские фьючерсы на нефть марки WTI также показали заметный рост торговой активности (на $650 млн) примерно в то же время.

Совпадение всплесков объема сделок на рынках акций и нефти не осталось незамеченным трейдерами, тем более что в момент их возникновения никакого очевидного катализатора не наблюдалось.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) на данный момент ситуацию не комментирует.