25 марта 2026
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
25 марта 2026
25 марта 2026
последняя новость: 09:15
Экономика

Мэрия Тель-Авива хочет запретить парковки в проектах городской реновации на 70 улицах города

время публикации: 25 марта 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 07:57
Gili Yaari/Flash90

Тель-Авивский муниципалитет продолжает продвигать политику ограничения парковочных мест, планируя практически полностью отменить возможность обустройства частных парковок в новых зданиях на десятках центральных улиц города.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, департамент городского планирования муниципалитета подготовил список из более 70 торговых улиц по всему городу, на которых новые дома не будут иметь парковочных мест.

В частности, речь идет о таких улицах как Дизенгоф, Бен-Иегуда, Алленби, Шенкин, Лилиенблюм, Кинг Джордж, Хашмонаим и Ирмиягу, бульвар Йерушалаим, Флорентин, Левински и а-Алия, Пинхас Розен, Эйнштейн, Арвей Нахаль, Моше Даян, Ла Гардия. составляющих коммерческий каркас Тель-Авива-Яффо.

Согласно официальному документу, въезды на парковки вдоль коммерческих улиц "дырявят" фасады, нарушают непрерывность торговых рядов и комфорт пешеходов, разрывают аллеи деревьев и тень, создают угрозу для пешеходов и велосипедистов.

В рамках новой политики мэрия намерена запретить обустройство парковок на выбранных улицах в новых зданиях, при пристройках или при смене назначения, требующей разрешения на строительство, то есть в рамках проектов городской реновации.

В отдельных случаях "будет рассматриваться возможность парковок с въездом с параллельной улицы, с перпендикулярной улицы или через общественные паркинги".

