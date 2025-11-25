Рабочий комитет аэропортов угрожает забастовкой в канун "рождественских отпусков"

Рабочий комитет Управления аэропортов угрожает объявить забастовку в знак протеста против планов строительства дополнительного аэропорта с его последующей приватизацией. Об этом написало издание "Калькалист".

В заявлении профсоюзной организации говорится, если пункт о строительстве аэропорта не будет исключен из законопроекта о регулировании народного хозяйства на 2026 год, то организация объявит состояние трудового конфликта, что позволит объявить забастовку к середине декабря, в разгар сезона "рождественских каникул".