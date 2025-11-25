Израильтянин в среднем выкидывает 260 кг продуктов питания в год. Статистика

Согласно данным организации "Лекет Исраэль", за десять лет с 2015 по 2024 год в Израиле были выброшены продукты питания общей стоимостью 211 миллиардов шекелей.

И хотя с годами количество выброшенной еды на душу населения снизилось с 300 килограммов в 2015 году до 260 килограммов в 2024 году, прирост населения привел к тому, что совокупные объемы выбрасываемой еды выросли с 2,5 миллиона тонн до 2,6 миллиона тонн в год.

При этом рост цен на продукты питания, опережающий темпы инфляции, привел к дополнительному росту стоимости выбрасываемой еды с 18 миллиардов шекелей в 2015 году до 26,2 миллиарда шекелей в 2024 году.