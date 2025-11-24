x
24 ноября 2025
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2025
|
24 ноября 2025
|
последняя новость: 22:47
24 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Глобс": Wizz Air пересматривает возможность открытия базы в Израиле

Wizz Air
время публикации: 24 ноября 2025 г., 22:32 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 22:32
"Глобс": Wizz Air пересматривает возможность открытия базы в Израиле
Moshe Shai/FLASH90

Издание "Глобс" сообщает, что руководство венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air может отступиться от планов по открытию базы в Израиле в свете проблем, возникших в ходе переговоров с израильскими правительственными органами.

Согласно "Глобс", одним из камней преткновения, как и ожидалось, стало требование Wizz Air предоставить ей "седьмую воздушную свободу", а именно право, осуществлять рейсы из Израиля в страны, не входящие в Европейский союз, будучи при этом европейской авиакомпанией, не подчиняющейся израильскому регулированию.

В авиакомпании утверждают, что без получения этой свободы экономическая модель для ее базы в Израиле становится несостоятельной.

Кроме того, остаются разногласия по поводу полетов в Эйлат и по поводу обязательства полетов в Израиль даже в военное время.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 ноября 2025

Ryanair убрал Израиль из списка направлений компании
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 октября 2025

Wizz Air требует отдать ей слоты Ryanair в аэропорту Бен-Гурион
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2025

Wizz Air опубликовала новое расписание полетов в Израиль на фоне переговоров об открытии базы