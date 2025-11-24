"Глобс": Wizz Air пересматривает возможность открытия базы в Израиле
Издание "Глобс" сообщает, что руководство венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air может отступиться от планов по открытию базы в Израиле в свете проблем, возникших в ходе переговоров с израильскими правительственными органами.
Согласно "Глобс", одним из камней преткновения, как и ожидалось, стало требование Wizz Air предоставить ей "седьмую воздушную свободу", а именно право, осуществлять рейсы из Израиля в страны, не входящие в Европейский союз, будучи при этом европейской авиакомпанией, не подчиняющейся израильскому регулированию.
В авиакомпании утверждают, что без получения этой свободы экономическая модель для ее базы в Израиле становится несостоятельной.
Кроме того, остаются разногласия по поводу полетов в Эйлат и по поводу обязательства полетов в Израиль даже в военное время.