Сотовым операторам дали два года на бесплатную установку антенн на объектах "Ракевет Исраэль"

Министерства связи и транспорта договорились о предоставлении сотовым операторам двухлетнего срока для установки антенн на объектах Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") без арендной платы.

Данный шаг призван улучшить качество связи в поездах и обеспечить пассажирам адекватное качество доступа к интернету.

Первой на предложение министерств откликнулась компания "Пелефон", уже объявившая о намерении в ускоренном порядке начать развертывание вышек вдоль железнодорожных путей и на станциях.

Кроме того, министерства выделят 68 миллионов шекелей на специальную гравировку окон вагонов, по для улучшения связи (для новых вагонов гравировка включена в спецификацию). Имеющиеся вагоны действуют как клетка Фарадея и фильтруют электромагнитные сигналы, фактически глуша сотовую связь.