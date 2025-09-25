x
25 сентября 2025
Экономика

Сотовым операторам дали два года на бесплатную установку антенн на объектах "Ракевет Исраэль"

время публикации: 25 сентября 2025 г., 12:45 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 12:45
Avshalom Sassoni/Flash90

Министерства связи и транспорта договорились о предоставлении сотовым операторам двухлетнего срока для установки антенн на объектах Израильской железнодорожной компании ("Ракевет Исраэль") без арендной платы.

Данный шаг призван улучшить качество связи в поездах и обеспечить пассажирам адекватное качество доступа к интернету.

Первой на предложение министерств откликнулась компания "Пелефон", уже объявившая о намерении в ускоренном порядке начать развертывание вышек вдоль железнодорожных путей и на станциях.

Кроме того, министерства выделят 68 миллионов шекелей на специальную гравировку окон вагонов, по для улучшения связи (для новых вагонов гравировка включена в спецификацию). Имеющиеся вагоны действуют как клетка Фарадея и фильтруют электромагнитные сигналы, фактически глуша сотовую связь.

