Антимонопольное управление объявило о намерении наложить ограничения на деятельность Wolt
время публикации: 25 сентября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 11:10
Антимонопольное управление направило Wolt письмо с уведомлением о вызове на слушания в связи с решением не продлевать срок действия освобождения компании от заключения ограничительных соглашений.
Слушание состоится в середине октября, сразу после окончания осенних праздников.
Управление пришло к выводу, что освобождение от запрета на ограничительные соглашения препятствует конкуренции на рынке курьерской розничной доставки, после того как выяснилось, что другие компании испытывают трудности в конкуренции с Wolt.