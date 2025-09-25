Антимонопольное управление объявило о намерении наложить ограничения на деятельность Wolt

Антимонопольное управление направило Wolt письмо с уведомлением о вызове на слушания в связи с решением не продлевать срок действия освобождения компании от заключения ограничительных соглашений.

Слушание состоится в середине октября, сразу после окончания осенних праздников.

Управление пришло к выводу, что освобождение от запрета на ограничительные соглашения препятствует конкуренции на рынке курьерской розничной доставки, после того как выяснилось, что другие компании испытывают трудности в конкуренции с Wolt.