x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 11:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 11:10
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Антимонопольное управление объявило о намерении наложить ограничения на деятельность Wolt

время публикации: 25 сентября 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 11:10
Антимонопольное управление объявило о намерении наложить ограничения на деятельность Wolt
Yonatan Sindel/Flash90

Антимонопольное управление направило Wolt письмо с уведомлением о вызове на слушания в связи с решением не продлевать срок действия освобождения компании от заключения ограничительных соглашений.

Слушание состоится в середине октября, сразу после окончания осенних праздников.

Управление пришло к выводу, что освобождение от запрета на ограничительные соглашения препятствует конкуренции на рынке курьерской розничной доставки, после того как выяснилось, что другие компании испытывают трудности в конкуренции с Wolt.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 сентября 2025

Статистика Wolt: израильтяне предпочитают шварму, бурекасы с творогом и шоколадное мороженое
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2025

Wolt вышел на рынок курьерской доставки