"Глобс": на рынке жилья в Израиле рекордное число непроданных новых квартир

Экономическое издание "Глобс" пишет о рекордном объеме непроданных новых квартир в Израиле: по данным Центрального статистического бюро, на рынке остаются 83577 квартир, ожидающих покупателей, и этот показатель за пять лет почти удвоился.

По оценке издания, общая стоимость непроданного жилья может достигать примерно 215 млрд шекелей.

Больше всего таких квартир в Тель-Авиве, Иерусалиме, Бат-Яме, Нетании и Ашдоде.

При нынешнем темпе продаж, отмечает "Глобс", в Бат-Яме, например, имеющегося запаса новых квартир может хватить более чем на семь лет.