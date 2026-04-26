CNN: авиабилеты не подешевеют и после снижения цен на топливо

Цены на авиационное топливо с начала нынешнего года выросли вдвое, в первую очередь – в результате войны на Ближнем Востоке. Однако, предупреждает CNN, не стоит ожидать, что после урегулирования кризиса авиасообщение станет дешевле.

В публикации отмечается, что в равной степени на цены влияет и спрос, который постоянно растет. Пока пассажиры будут готовы платить за билеты, авиакомпании не станут снижать их цены.

"Чем дольше потребители будут платить такие деньги, а компании – получать прибыль, тем дольше сохранится эта ситуация", признает генеральный директор United Скотт Кирби. По его словам, сейчас пассажиры платят за каждую милю на 20% дороже, чем в прошлом году.

Его коллега из American Airlines Роберт Айсом, отвечая на вопрос о сохранении нынешних расценок, отметил, что пассажиры готовы платить больше за дополнительное пространство для ног или место в начале салона: "Это позволяет бизнесу вести себя агрессивно. Люди признают, что цены на билеты все еще приемлемые".

Удвоение цен на топливо поставили лоукостер Spirit Airlines на грань финансового краха. Президент США Дональд Трамп не исключает возможность его приобретения государством. Это позволит сохранить 14000 рабочих мест. Ведутся переговоры о выделении компании 500 миллионов долларов помощи.