29 марта 2026
|
последняя новость: 07:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

К лету в Израиле ожидаются дефицит авиарейсов и рост цен на билеты

Цены
Авиация
Air Canada
Wizz Air
El Al
время публикации: 29 марта 2026 г., 06:08 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 06:35
Yossi Zeliger/Flash90

Летний сезон авиаперевозок в Израиле остается под угрозой: кризис авиасообщения, начавшийся перед Песахом, может затянуться и ударить по ценам на билеты в ближайшие месяцы.

Как пишет The Marker, большинство иностранных авиакомпаний вряд ли быстро вернется на израильский рынок, что может привести к дефициту предложения и новому росту тарифов.

На этом фоне "Калькалист" отмечает, что часть зарубежных перевозчиков пересматривает летние планы по Израилю. Как сообщалось ранее, Air Canada отказалась от возобновления рейсов в Израиль в летний сезон, продлив заморозку полетов как минимум до сентября. Ранее аналогичные решения принимали и другие иностранные авиакомпании.

Впрочем, на рынке есть и противоположная тенденция. По данным "Калькалиста", лоукостер Wizz Air намерен расширить свое присутствие в Израиле, открыть здесь базу и продвигать собственный клуб лояльности, вступая в более прямую конкуренцию с "Эль-Алем" и другими местными перевозчиками.

Но главным фактором для израильских пассажиров остается ограниченное число иностранных авиакомпаний, готовых вернуться в "Бен-Гурион" к лету, что может привести к высоким ценам на авиабилеты в сезон отпусков.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
