К лету в Израиле ожидаются дефицит авиарейсов и рост цен на билеты

Летний сезон авиаперевозок в Израиле остается под угрозой: кризис авиасообщения, начавшийся перед Песахом, может затянуться и ударить по ценам на билеты в ближайшие месяцы.

Как пишет The Marker, большинство иностранных авиакомпаний вряд ли быстро вернется на израильский рынок, что может привести к дефициту предложения и новому росту тарифов.

На этом фоне "Калькалист" отмечает, что часть зарубежных перевозчиков пересматривает летние планы по Израилю. Как сообщалось ранее, Air Canada отказалась от возобновления рейсов в Израиль в летний сезон, продлив заморозку полетов как минимум до сентября. Ранее аналогичные решения принимали и другие иностранные авиакомпании.

Впрочем, на рынке есть и противоположная тенденция. По данным "Калькалиста", лоукостер Wizz Air намерен расширить свое присутствие в Израиле, открыть здесь базу и продвигать собственный клуб лояльности, вступая в более прямую конкуренцию с "Эль-Алем" и другими местными перевозчиками.

Но главным фактором для израильских пассажиров остается ограниченное число иностранных авиакомпаний, готовых вернуться в "Бен-Гурион" к лету, что может привести к высоким ценам на авиабилеты в сезон отпусков.