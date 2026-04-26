267 миллионов шекелей, выделенных на продуктовые карты для нуждающихся, вернулись в минфин

Министерство социального обеспечения признало, что в 2025 году из бюджета в 277 миллионов шекелей, выделенных на продуктовые карты для нуждающихся семей, были освоены лишь 10 миллионов. Неизрасходованные 267 миллионов вернулись в казну, поскольку министерства социального обеспечения, юстиции и финансов не смогли согласовать критерии распределения помощи. По информации "Мако", об этом говорится в письме на запрос председателя комиссии Кнессета по труду и социальному обеспечению.

Причиной разногласий стало решение Высшего суда справедливости (БАГАЦ) от декабря 2024 года, потребовавшего распределять помощь на основе объективных социально-экономических критериев и отменить привязку к льготам по муниципальному налогу (арноне), которая, по мнению суда, непропорционально благоприятствовала ультраортодоксальным семьям.

Источник бюджета – коалиционные средства партии ШАС, и, по данным осведомленных лиц, применение других критериев лишило бы помощи значительную часть тех, кого ШАС хотела видеть среди получателей. Депутат Кнессета Мерав Коэн ("Еш Атид") предупредила министра Хаима Каца, что аналогичная судьба может постичь и 258 миллионов шекелей, выделенных на эти цели в 2026 году.

В ШАС возложили ответственность на чиновников минфина и минюста, которые, по утверждению партии, заблокировали "равноправную и профессиональную" схему распределения, разработанную специалистами минсоцобеса более года назад.