Муниципалитетам запретили использовать камеры LPR для фиксации нарушений правил парковки

Управление по защите конфиденциальности граждан разослало органам местной власти разъяснение, согласно которому они не имеют полномочий использовать камеры для распознавания номерных знаков автомобилей (License Plate Recognition, или LPR) для фиксации нарушений парковки. Данное разъяснение связано с решением суда по иску компании Safer Place против муниципалитета Рамат-Гана.

В соответствии с решением окружного суда от декабря 2025 года, муниципалитеты и местные советы не имеют права использовать вышеназванные технологии для фиксации нарушений правил парковки, поскольку в Израиле нет соответствующего законодательства, определяющего порядок применения камер LPR.

Управление по защите конфиденциальности граждан подчеркивает, что камеры LPR представляют собой риск для частной жизни граждан: они автоматически считывают номера автомобилей, могут хранить эти данные и сопоставлять их с другими базами. Кроме того, такие системы позволяют обрабатывать большие объемы информации и делать выводы о перемещениях транспортных средств, а значит – и о местонахождении и действиях конкретного человека.

В разъяснении указано, что использование таких камер для штрафов за парковку без четкого разрешения в законе считается незаконным вмешательством в частную жизнь и может рассматриваться как гражданское правонарушение, дающее право на компенсацию даже без доказательства ущерба. Кроме того, действия муниципальных властей с системами LPR также могут нарушать закон о защите персональных данных.

В управлении подчеркнули, что при необходимости будут использовать свои полномочия, как подразделения министерства юстиции, для пресечения подобных нарушений со стороны муниципалитетов.