В рамках борьбы с инфляцией в Дании хотят отменить акциз на кофе и сладости

Правительство Дании объявило о намерении отменить акциз на кофе и на продукцию, содержащую шоколад, с целью затормозить рост цен на продукты питания в стране, вдвое опережающий темпы общей инфляции.

Акциз на шоколад в размере 25% является старейшим акцизом в Дании. Он был введен в 1922 году в рамках попытки правительства королевства пополнить казну, и рассматривался как налог на предметы роскоши. Акциз на кофе, составляющий 25%, был введен в 1930 году по тем же причинам.

Цены на продукты питания в Дании одни из самых высоких в Европейском Союзе, их превосходит только Люксембург, согласно датской статистике. Годовой рост цен на продукты питания составил 5,8%, тогда как общая инфляция - 2,3%

Объемы потребления кофе в Дании одни из самых высоких в Европе. С 2020 года цена кофе в датских супермаркетах выросла на 47%, а шоколада - на 40%. Отмена обоих налогов обойдется бюджету в 2,4 миллиарда крон (372 миллиона долларов).