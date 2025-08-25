В разгар подготовки проекта госбюджета 2026 года минфин остался без директора бюджетного отдела

Новый юридический советник министерства финансов Давид Копель постановил, что Махаран Фрозенфар, которого министр финансов Бецалель Смотрич хочет назначить директором бюджетного отдела, не сможет принимать участия в заседаниях по проекту государственного бюджета на 2026 год.

Поскольку предыдущий директор отдела Йоав Градус покинул свой пост на прошлой неделе, министерство финансов в разгар работы по подготовке бюджета на следующий год осталось без директора ключевого отдела.

Смотрич объявил о решении назначить бригадного генерала запаса Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов вместо завершающего каденцию Йогева Градуса еще в конце июля. Однако назначение до сих пор не утверждено из-за задержки с урегулированием соглашения о конфликте интересов.

Фрозенфар (55) имеет богатый экономический опыт в военных структурах, включая должности экономического советника начальника генштаба и начальника бюджетного отдела министерства обороны.

При этом с работой министерства финансов он знаком исключительно как оппонент, а на текущий момент все еще фактически является частным бизнесменом.