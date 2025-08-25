x
25 августа 2025
|
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 23:39
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В разгар подготовки проекта госбюджета 2026 года минфин остался без директора бюджетного отдела

Минфин
время публикации: 25 августа 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 23:06
В разгар подготовки проекта госбюджета 2026 года минфин остался без директора бюджетного отдела
Пресс-служба ЦАХАЛа

Новый юридический советник министерства финансов Давид Копель постановил, что Махаран Фрозенфар, которого министр финансов Бецалель Смотрич хочет назначить директором бюджетного отдела, не сможет принимать участия в заседаниях по проекту государственного бюджета на 2026 год.

Поскольку предыдущий директор отдела Йоав Градус покинул свой пост на прошлой неделе, министерство финансов в разгар работы по подготовке бюджета на следующий год осталось без директора ключевого отдела.

Смотрич объявил о решении назначить бригадного генерала запаса Махарана Фрозенфара на должность директора бюджетного отдела министерства финансов вместо завершающего каденцию Йогева Градуса еще в конце июля. Однако назначение до сих пор не утверждено из-за задержки с урегулированием соглашения о конфликте интересов.

Фрозенфар (55) имеет богатый экономический опыт в военных структурах, включая должности экономического советника начальника генштаба и начальника бюджетного отдела министерства обороны.

При этом с работой министерства финансов он знаком исключительно как оппонент, а на текущий момент все еще фактически является частным бизнесменом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 июля 2025

Бюджетный отдел минфина возглавит бывший экономический советник начгенштаба