x
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 августа 2025
|
21 августа 2025
|
последняя новость: 12:54
21 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Турция запретила заход своих судов в порты Израиля, даже с грузом для ПА

Импорт и экспорт
Турция
время публикации: 21 августа 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 12:54
Турция запретила заход своих судов в порты Израиля, даже с грузом для ПА
AP Photo/Burhan Ozbilici

Правительство Турции расширяет эмбарго против Израиля, вводя полный запрет на заход судов под турецким флагом в порты Израиля, в том числе – с товарами для Палестинской автономии.

Кроме того, турецкие порты начали требовать от судовых агентов декларацию о том, что они не связаны с Израилем и у них на борту нет военных или опасных грузов для Израиля.

Следует отметить, что решение ставит под удар возможность Турции поставлять гуманитарную помощь в Палестинскую автономию, включая сектор Газы, которая практически полностью проходит через порт Ашдода.

Также стоит отметить, что, хотя по турецким данным, экспорт турецкой продукции в Израиль полностью прекратился, по израильским данным он все еще остается существенным, хотя и уменьшился за последние полтора года, поскольку идет через порты третьих стран, таких как Болгария и Греция.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2024

Азербайджан сменил Турцию в качестве поставщика дешевых макарон в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 октября 2024

Турция ужесточает контроль над экспортом в Палестинскую автономию