Турция запретила заход своих судов в порты Израиля, даже с грузом для ПА

Правительство Турции расширяет эмбарго против Израиля, вводя полный запрет на заход судов под турецким флагом в порты Израиля, в том числе – с товарами для Палестинской автономии.

Кроме того, турецкие порты начали требовать от судовых агентов декларацию о том, что они не связаны с Израилем и у них на борту нет военных или опасных грузов для Израиля.

Следует отметить, что решение ставит под удар возможность Турции поставлять гуманитарную помощь в Палестинскую автономию, включая сектор Газы, которая практически полностью проходит через порт Ашдода.

Также стоит отметить, что, хотя по турецким данным, экспорт турецкой продукции в Израиль полностью прекратился, по израильским данным он все еще остается существенным, хотя и уменьшился за последние полтора года, поскольку идет через порты третьих стран, таких как Болгария и Греция.