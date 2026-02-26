Чемпион проиграл в битве лидеров конференций. Результаты матчей НБА
время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:57 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:57
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. В поединке лидеров конференций победил "Детройт".
Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тендер 124:116
"Оклахома-Сити" лидер Западной конференции, "Детройт" - Восточной.
Лидеры "Детройта" сделали "дабл-даблы" Джайлен Дюрен (29 + 15 подборов), Кэйд Каннингем (29 + 13 передач).
"Тендер" играл без пяти ведущих баскетболистов, в том числе Шая Гилджеса-Александера.
Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 112:133
Торонто Рэпторз - Сан-Антонио Сперз 107:110
"Шпоры" одержали десятую победу подряд.
Ссылки по теме