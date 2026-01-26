В Венеции выставили на продажу "проклятый" дворец

Дом Ка'Дарио в Венеции, который уже много лет стоит пустым, до сих пор не обрел нового хозяина, а местные предания упорно утверждают, что здание находится под проклятием. На первый взгляд это идеальный объект для рынка элитной недвижимости. Палаццо расположено в самом сердце Венеции, на Гранд-канале, в нескольких шагах от музея Пегги Гуггенхайм. С конца XV века Ка'Дарио отражается в воде, а его фасад в стиле раннего венецианского Ренессанса давно стал одной из самых узнаваемых архитектурных визитных карточек города.

Название дворец получил в честь первого владельца – дипломата Джованни Дарио, которого провозгласили национальным героем после заключения мирного договора с Османской империей. За столетия здание успело сменить немало обитателей: здесь жили представители знати, состоятельные купцы и даже британские рок-музыканты. В 1908 году палаццо попало на полотно Клода Моне, а год спустя о нем написал Генри Джеймс в своих путевых заметках "Итальянские часы".

Несмотря на размеры – девять спален, восемь ванных комнат и роскошные залы с фресками, – продать дворец оказалось трудно. И дело не столько в цене, которая, по слухам, достигает 20 миллионов евро, сколько в его мрачной репутации. Риелторы годами пытаются избавиться от образа "проклятого венецианского дворца", связанного с чередой трагических судеб его владельцев и гостей, многие из которых умерли преждевременно, а иногда и насильственной смертью.

После недавней реставрации объект вновь выставили на продажу – этим занялись Christie's International Real Estate в Венеции и компания Engel & Völkers, пишет The Guardian. В описании Christie's называет Ка" Дарио "архитектурной жемчужиной", подчеркивая готические арки, антикварные люстры из муранского стекла и лоджию с террасой, а также его расположение в спокойном районе, вдали от туристических потоков. О мрачных легендах в рекламных материалах, разумеется, не говорится. Тем не менее слухи продолжают жить. По преданиям, с дворцом связано как минимум семь смертей. Самая громкая произошла в 1970 году, когда граф Филиппо Джордано делле Ланце был убит в своих покоях возлюбленным-моряком, который позже сбежал в Лондон и сам погиб.

Вскоре после этого здание приобрел Кристофер "Кит" Ламберт – менеджер группы The Who. Он утверждал, что не верит в проклятия, но, по словам знакомых, предпочитал ночевать в другом месте, опасаясь призраков. Местные жители связывают с "дурной аурой" дворца его зависимость от наркотиков, финансовые проблемы и гибель в 1981 году после падения с лестницы в Лондоне.

В 1980-х палаццо перешло к итальянскому финансисту Раулю Гардини, который позже оказался в центре крупного коррупционного скандала и покончил с собой в 1993 году. Легенды приписывают дворцу несчастья даже тем, кто лишь собирался иметь с ним дело. Оперный тенор Марио Дель Монако отказался от покупки после тяжелой автокатастрофы по дороге на просмотр, а басист The Who Джон Энтвистл умер в США в 2002 году – всего через неделю после аренды дворца.

После этого Ка'Дарио постепенно пришел в запустение. Хотя время от времени он привлекал интерес потенциальных покупателей, очарованных архитектурой (среди них, по слухам, был и Вуди Аллен), многие, как утверждают, отказывались от сделки из-за гнетущей атмосферы.

В 2006 году дворец приобрела американская компания от имени нынешнего владельца, чье имя не раскрывается. С тех пор здание остается пустым, что лишь подогревает разговоры о его зловещей славе.