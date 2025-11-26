x
26 ноября 2025
Экономика

Объемы преждевременного вывода пенсионных накоплений выросли вдвое за четыре года

Финансы
время публикации: 26 ноября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 07:06
Nati Shohat/Flash90

Согласно данным Управления по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений, в 2024 году израильтяне преждевременно вывели из пенсионных накоплений 4,4 миллиарда шекелей, в полтора раза больше, чем в 2022 году и вдвое больше, чем в 2020 году.

Преждевременный (до достижения 60 лет) вывод денег из пенсионных программ сопровождается обложением налогом в размере 35%, и зачастую также лишает человека страховки на случай инвалидности.

По данным управления, значительная часть тех, кто вывел деньги преждевременно, являются жертвами недобросовестных пенсионных агентов или же просто мошенников, предлагающих за плату найти "забытые сберегательные программы".

В связи с этим управление изменило порядок обработки запросов на преждевременный вывод пенсионных накоплений. Во-первых, подать такой запрос сможет только постоянный пенсионный агент накопителя, а во-вторых, пенсионный фонд должен будет убедиться, что накопителю известны негативные последствия такого шага.

Экономика
