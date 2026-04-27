x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 19:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэкономики предложило построить "закрытые" общежития для иностранных рабочих

Кнессет
Мин.экономики
время публикации: 27 апреля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 18:38
Flash90. Фото: А.Паруш

Гендиректор министерства экономики Моти Гамиш представил комиссии Кнессета по иностранным рабочим план строительства закрытых жилых комплексов для иностранных рабочих.

Пилотный проект предусматривает размещение около 5000 рабочих вблизи промзоны Неот-Ховав на юге страны. По замыслу министерства, рабочие будут жить по шесть человек в комнате при норме четыре квадратных метра на человека, получать питание и базовые медицинские услуги, а на работу добираться на велосипедах. Гамиш утверждает, что проект снизит расходы работодателей и освободит около 600 квартир на рынке жилья.

Издание "Давар" написало, что этот план вызвал резкую критику со стороны представителей минюста, минфина и Управления по регистрации населения, заявивших, что план не был с ними согласован. Представители Управления по регистрации населения напомнили о провалившемся аналогичном проекте под Ришон ле-Ционом, где санитарная инфраструктура не выдержала нагрузки.

Правозащитные организации "Кав ла-Овед" и "Бимком" предупредили, что комплексы приведут к изоляции мигрантов и нарушению их прав. Представитель профсоюза строителей Уаиль Абади заявил: "То, что я увидел в ролике министерства, напоминает американскую тюрьму. Нельзя привозить людей и помещать их в комплексы, похожие на места заключения".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
