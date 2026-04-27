Минэкономики предложило построить "закрытые" общежития для иностранных рабочих

Гендиректор министерства экономики Моти Гамиш представил комиссии Кнессета по иностранным рабочим план строительства закрытых жилых комплексов для иностранных рабочих.

Пилотный проект предусматривает размещение около 5000 рабочих вблизи промзоны Неот-Ховав на юге страны. По замыслу министерства, рабочие будут жить по шесть человек в комнате при норме четыре квадратных метра на человека, получать питание и базовые медицинские услуги, а на работу добираться на велосипедах. Гамиш утверждает, что проект снизит расходы работодателей и освободит около 600 квартир на рынке жилья.

Издание "Давар" написало, что этот план вызвал резкую критику со стороны представителей минюста, минфина и Управления по регистрации населения, заявивших, что план не был с ними согласован. Представители Управления по регистрации населения напомнили о провалившемся аналогичном проекте под Ришон ле-Ционом, где санитарная инфраструктура не выдержала нагрузки.

Правозащитные организации "Кав ла-Овед" и "Бимком" предупредили, что комплексы приведут к изоляции мигрантов и нарушению их прав. Представитель профсоюза строителей Уаиль Абади заявил: "То, что я увидел в ролике министерства, напоминает американскую тюрьму. Нельзя привозить людей и помещать их в комплексы, похожие на места заключения".