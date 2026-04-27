"Гистадрут" и работодатели требуют от правительства пересмотра плана компенсаций

Руководство Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") и делового сектора выступило с экстренным обращением к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, требуя немедленного пересмотра государственной политики поддержки экономики в рамках операции "Рычание льва".

Инициаторами обращения стали председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид и глава Президиума делового сектора Дуби Амитай, сообщает пресс-служба Всеобщей федерации профсоюзов. В совместном письме они призывают главу правительства не утверждать действующую модель компенсаций, подчеркивая, что в нынешнем виде она оставляет без помощи сотни тысяч работников и предпринимателей.

Авторы обращения заявляют: предложенная схема не отражает реальных масштабов ущерба, нанесенного экономике в период ограничений, и не создает базовой системы защиты ни для граждан, ни для бизнеса. По их словам, государство фактически устранилось от поддержки значительной части населения в момент кризиса.

Поводом для резкой критики стала действующая модель неоплачиваемых отпусков ("хуфша лело ташлюм", ХАЛАТ), утвержденная Кнессетом 31 марта 2026 года. Одним из ключевых изменений стало сокращение минимального периода отсутствия на работе для получения пособия по безработице до десяти дней подряд. Однако именно это решение, как указывают авторы письма, породило системную несправедливость.

Контекст происходящего уходит к началу операции "Рычание льва" 28 февраля 2026 года. Тогда, в соответствии с указаниями Службы тыла, в стране были введены жесткие ограничения: запрещены образовательные мероприятия, массовые собрания и работа большинства предприятий, за исключением жизненно важных. Эти меры действовали до полудня 5 марта 2026 года. Даже после частичного смягчения правил – разрешения собраний до 50 человек и работы в зданиях с укрытиями – значительная часть бизнеса фактически оставалась парализованной.

Особую проблему, по словам Бар-Давида и Амитая, создала именно граница в десять дней. Сотрудники, вернувшиеся к работе сразу после ослабления ограничений, физически не успели накопить необходимый период отсутствия и, как следствие, лишились права на компенсации. В результате сложилась парадоксальная ситуация: те, кто быстрее восстановил экономическую активность, оказались наказаны, тогда как более длительное отсутствие на работе оказалось финансово выгоднее.

По оценкам авторов письма, такая система оставила без поддержки около 200 тысяч человек.

Не менее жесткой критике подверглась и схема компенсаций для бизнеса. Согласно текущим предложениям, помощь предусмотрена только для предприятий с оборотом до 400 миллионов шекелей и при условии снижения доходов более чем на 25 процентов. Однако, как подчеркивают представители делового сектора, это исключает из системы крупнейших работодателей страны – компании, которые составляют всего около двух процентов от общего числа, но обеспечивают работой до 60 процентов сотрудников частного сектора.

Кроме того, предприятия с меньшим снижением оборота, даже если их сотрудники фактически не могли работать из-за закрытия школ и необходимости ухода за детьми, также не получают никакой поддержки. При этом сами выплаты покрывают лишь незначительную часть реальных расходов на заработную плату.

Отдельно отмечается, что многие работодатели, несмотря на сложную ситуацию, уже выплатили сотрудникам авансы перед праздником Песах. Однако без дополнительной помощи государства в следующем месяце они будут вынуждены компенсировать эти расходы за счет удержаний из зарплат.

Авторы обращения подчеркивают: исправление ситуации не требует колоссальных затрат. По их расчетам, компенсация работникам, отсутствовавшим только в первую неделю ограничений, обойдется государству примерно в 300 миллионов шекелей – это всего 0,86 процента от общего объема прямых расходов на операцию "Рычание льва". При этом эффект от такого шага, по их мнению, будет стратегическим – он укрепит доверие граждан к государству и повысит устойчивость общества в условиях кризиса.