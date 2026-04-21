21 апреля 2026
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Предъявлены обвинения уголовнику, ограбившему гастарбайтера в Тель-Авиве

Полиция
Прокуратура
Тель-Авив
время публикации: 21 апреля 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 14:46
Прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против 37-летнего Маора Мурада, который обвиняется в ограблении иностранного гражданина.

По данным обвинительного заключения, Мурад распылил слезоточивый газ в лицо иностранному рабочему из Шри-Ланки, толкнул его к стене и отнял дорогие часы Rolex и золотую цепочку с бриллиантами.

Инцидент произошел в начале апреля в вечерние часы возле Центральной автобусной станции в Тель-Авиве. Как сообщает "А-Йом", обвиняемый подошел к пострадавшему, когда тот беседовал с таксистом, и попытался завязать разговор с ним. Когда пострадавший попросил его отстать, он напал на него и ограбил.

Прокуратура просит продлить срок содержания подозреваемого под стражей до завершения судебных разбирательств, аргументируя просьбу богатым уголовным прошлым обвиняемого: ранее он привлекался за ограбления, попытки взлома, хранение и продажу наркотиков и другие нарушения.

