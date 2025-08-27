x
27 августа 2025
Экономика

Глава бюджетного отдела минфина продаст активы и не будет заниматься вопросами страхования

время публикации: 27 августа 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 07:13
Пресс-служба ЦАХАЛа

В рамках подготовки документа о конфликте интересов будущий глава бюджетного отдела министерства финансов Махаран Фрозенфар согласился продать свои пакеты акций в страховых агентствах "Шурли" и "Шир Шай", а также передать в слепое управление принадлежащую ему консалтиговую компанию MFaculty, сообщает "Глобс".

Кроме того, в первую часть своей каденции Фрозенфару будет запрещено заниматься вопросами, связанными со страхованием, включая продвигаемую министерством финансов реформу в отношениях между страховыми компаниями и страховыми агентами.

Кроме того, Фрозенфар, после завершения службы в ЦАХАЛе

(на последней должности он был финансовым советником начальника генштаба) значительное время занимался частным бизнесом, создав разветвленную сеть деловых связей. Наличие этой сети затрудняет процесс подготовки соглашения о конфликте интересов, который, согласно министерствам юстиции и финансов, находится на продвинутой стадии.

Пока же один из ключевых отделов минфина остается без руководства в период подготовки госбюджета на 2026 год.

