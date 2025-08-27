Соперничество с российским оружием в Алжире: в Марокко испытана израильская ракета

Министерство обороны Марокко провело успешные испытания управляемой ракеты EXTRA производства израильской компании Elbit Systems. Пуск был выполнен на востоке страны с многоцелевой пусковой установки PULS, цель поражена на дальности 150 км, пишет издание Israel Defense.

По данным марокканского агентства MWN, испытания входят в программу масштабной модернизации вооруженных сил и призваны усилить возможности точечных ударов. В Рабате подчеркивают, что речь идет о "стратегическом апгрейде" армии и укреплении безопасности региона.

EXTRA – 306-мм корректируемая реактивная ракета с боевой частью около 120 кг и заявленной дальностью до 150 км. Система PULS совместима также с ракетами PREDATOR HAWK (дальность – до 300 км), что дает армии Марокко заметную оперативную гибкость и расширяет спектр задач.

Контракт Марокко с Elbit Systems оценивается примерно в 150 млн долларов.

На североафриканском театре Марокко традиционно соперничает с соседней Алжиром, на вооружении армии которого стоят российские оперативно-тактические комплексы "Искандер-Э". По оценкам экспертов, израильские решения дают Рабату заметный плюс по дальности и точности, что способно скорректировать баланс сил в регионе.

В Рабате расценивают успешный пуск не только как военный сигнал, но и как подтверждение углубляющегося оборонного сотрудничества с Израилем – с 2020 года двусторонние связи последовательно расширяются.