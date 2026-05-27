Сервис курьерской доставки Wolt перестал работать из-за глобального сбоя
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:34
Сервис доставки Wolt временно прекратил работу из-за технических неполадок. Пользователи, открывшие приложение, видят объявление о том, что сервис курьерской доставки временно не работает, однако можно оформить заказ, чтобы самостоятельно забрать его из магазина или ресторана.
В компании сообщили о глобальном сбое приложения для курьеров, из-за чего сервис перестал принимать новые заказы.
В заявлении Wolt говорится: "Мы столкнулись с технической неисправностью, влияющей на прием новых заказов, и работаем над скорейшим устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026