x
27 мая 2026
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 13:53
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Сервис курьерской доставки Wolt перестал работать из-за глобального сбоя

Связь
Интернет
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:34
Сервис курьерской доставки Wolt перестал работать из-за глобального сбоя
Miriam Alster/FLASH90

Сервис доставки Wolt временно прекратил работу из-за технических неполадок. Пользователи, открывшие приложение, видят объявление о том, что сервис курьерской доставки временно не работает, однако можно оформить заказ, чтобы самостоятельно забрать его из магазина или ресторана.

В компании сообщили о глобальном сбое приложения для курьеров, из-за чего сервис перестал принимать новые заказы.

В заявлении Wolt говорится: "Мы столкнулись с технической неисправностью, влияющей на прием новых заказов, и работаем над скорейшим устранением проблемы. Приносим извинения за временные неудобства".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2026

Возле муниципалитета Хайфы прошла акция протеста курьеров Wolt
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 апреля 2026

Названы потенциальные покупатели сети Wolt Market
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 февраля 2026

Антимонопольное разбирательство: Wolt должен избавиться от Wolt Market до 2027 года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 февраля 2026

Антимонопольное управление потребовало от Wolt продать Wolt Market