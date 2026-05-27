Адвокаты Нетаниягу попросили отменить суд: премьер не спал до глубокой ночи
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:13
Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу попросили отменить сегодняшние показания премьера по уголовным делам против него, объяснив, что Нетаниягу до глубокой ночи занимался вопросами безопасности.
Судьи в ответ попросили предоставить подробное обоснование для суда и прокуратуры до 10:00, и на данном этапе отложили заседание на неопределенный срок. Оно должно было начаться в 09:00. Изучив обоснование, судьи примут решение, состоится ли заседание позднее в течение дня или будет отменено.