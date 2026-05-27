Адвокаты Нетаниягу попросили отменить суд: премьер не спал до глубокой ночи

Адвокаты главы правительства Биньямина Нетаниягу попросили отменить сегодняшние показания премьера по уголовным делам против него, объяснив, что Нетаниягу до глубокой ночи занимался вопросами безопасности.

Судьи в ответ попросили предоставить подробное обоснование для суда и прокуратуры до 10:00, и на данном этапе отложили заседание на неопределенный срок. Оно должно было начаться в 09:00. Изучив обоснование, судьи примут решение, состоится ли заседание позднее в течение дня или будет отменено.