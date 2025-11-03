x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 12:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 12:47
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Energean подписала рамочный договор об экспорте израильского газа на Кипр

Нефть и газ
Кипр
время публикации: 03 ноября 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 12:11
Energean подписала рамочный договор об экспорте израильского газа на Кипр
Flash90

Греческая компания Energean, владеющая лицензиями на разработку малых месторождений природного газа "Кариш", "Танин" и "Катлан" в эксклюзивных экономических водах Израиля, заключила рамочное соглашение о поставке газа из этих месторождений на Кипр.

Покупателем газа выступит кипрский холдинг Cyfield, который построит на острове газовую электростанцию. Прокладку подводного газопровода от месторождений до Кипра профинансирует Energean.

Проект требует ратификации правительствами Кипра и Израиля. В случае, если проект будет реализован, кипрская государственная компания DEFA лишится монополии на поставку газа на остров.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 сентября 2025

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу приостановил газовое соглашения из-за нарушения Египтом мирного договора