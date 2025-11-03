Energean подписала рамочный договор об экспорте израильского газа на Кипр

Греческая компания Energean, владеющая лицензиями на разработку малых месторождений природного газа "Кариш", "Танин" и "Катлан" в эксклюзивных экономических водах Израиля, заключила рамочное соглашение о поставке газа из этих месторождений на Кипр.

Покупателем газа выступит кипрский холдинг Cyfield, который построит на острове газовую электростанцию. Прокладку подводного газопровода от месторождений до Кипра профинансирует Energean.

Проект требует ратификации правительствами Кипра и Израиля. В случае, если проект будет реализован, кипрская государственная компания DEFA лишится монополии на поставку газа на остров.