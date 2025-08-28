x
28 августа 2025
|
последняя новость: 07:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 07:19
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Определились финалисты в борьбе за локацию строительства нового кампуса NVIDIA в Израиле

Недвижимость
Хайтек
время публикации: 28 августа 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 07:19
Определились финалисты в борьбе за локацию строительства нового кампуса NVIDIA в Израиле
AP Photo/Jeff Chiu

Запрос производителя чипов NVIDIA о поиске участка земли под строительство нового кампуса в Израиле вызвал небывалый ажиотаж. Хотя корпорация дала четкие географические границы запроса (между Зихрон-Яковом на юго-западе, Мигдаль-ха-Эмек на востоке, Кирьят-Ата на севере и Хайфой на западе), предложения поступали от населенных пунктов далеко за пределами этого четырехугольника, и даже от министерств и напрямую от Земельного управления.

Как сообщает "Глобс", израильские менеджеры корпорации уже отобрали три предложения, которые будут рассматриваться руководством NVIDIA в США.

Финалистами в борьбе за новый кампус стали региональный совет Мегидо (промышленная зона Мево-Кармель), Кирьят-Тивон и Кирьят-Ата. Все три локации расположены относительно близко к Йокнеаму, где расположен действующий кампус NVIDIA, к Трансизраильскому шоссе, и к основным высоковольтным линиям электропередач.

Согласно "Глобс", промзона Мево Кармель, в которой уже расположена пара объектов NVIDIA, а также частная электростанция "Хагит", считается приоритетным вариантом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 августа 2025

Первый в Израиле суперкомпьютер для ИИ стоимостью миллиард шекелей начинает работу
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 августа 2025

Минсельхоз предлагает построить кампус NVIDIA на землях института "Волкани"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 июля 2025

NVIDIA готова рассмотреть строительство нового кампуса на границе с Ливаном
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 июля 2025

NVIDIA ищет участок под строительство мегакампуса на севере Израиля