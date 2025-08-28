Определились финалисты в борьбе за локацию строительства нового кампуса NVIDIA в Израиле

Запрос производителя чипов NVIDIA о поиске участка земли под строительство нового кампуса в Израиле вызвал небывалый ажиотаж. Хотя корпорация дала четкие географические границы запроса (между Зихрон-Яковом на юго-западе, Мигдаль-ха-Эмек на востоке, Кирьят-Ата на севере и Хайфой на западе), предложения поступали от населенных пунктов далеко за пределами этого четырехугольника, и даже от министерств и напрямую от Земельного управления.

Как сообщает "Глобс", израильские менеджеры корпорации уже отобрали три предложения, которые будут рассматриваться руководством NVIDIA в США.

Финалистами в борьбе за новый кампус стали региональный совет Мегидо (промышленная зона Мево-Кармель), Кирьят-Тивон и Кирьят-Ата. Все три локации расположены относительно близко к Йокнеаму, где расположен действующий кампус NVIDIA, к Трансизраильскому шоссе, и к основным высоковольтным линиям электропередач.

Согласно "Глобс", промзона Мево Кармель, в которой уже расположена пара объектов NVIDIA, а также частная электростанция "Хагит", считается приоритетным вариантом.