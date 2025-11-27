Планы главы Wizz Air: инвестировать в Израиль миллиард, увеличить пассажиропоток до семи млн человек

Прибывший в Израиль генеральный директор венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади встретился с министром транспорта Мири Регев и рассказал ей о планах расширения деятельности в стране.

По его словам, Wizz Air в ближайшие три года намерена инвестировать в израильскую экономику миллиард долларов. Ее база в Израиле будет создана уже в ближайшем апреле. Расширение деятельности кампании приведет к созданию 4000 рабочих мест, причем 500 человек будут приняты на работу непосредственно в Wizz Air.

В Израиле будут базироваться десять новых самолетов компании, к 20 нынешним направлениям Wizz Air добавит еще 50, что приведет к увеличению пассажиропотока с трех миллионов до семи миллионов человек в год.

Как сообщает сайт Passpot News, Регев оказывает значительное давление и предлагает далеко идущие льготы, чтобы значительная часть полетов совершалась из аэропорта Эйлата. Варади заявил, что заинтересован в первую очередь в аэропорту "Бен-Гурион", но готов рассмотреть и другие предложения, напомнив, что два миллиона израильтян проживают на юге страны.

Следует отметить, что окончательное соглашение еще не подписано. Проект вызывает недовольство израильских работников отрасли. Ранее сообщалось о разногласиях, касающихся права осуществлять рейсы из Израиля в страны, не входящие в Европейский союз, будучи при этом европейской авиакомпанией, не подчиняющейся израильскому регулированию.